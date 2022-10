POLIZIA DI STATO Colpo al narcotraffico in riviera: arrestato giovane e sequestrati 8 kg di hashish Al dettaglio la droga avrebbe fruttato circa 100mila euro

Colpo al narcotraffico in riviera: arrestato giovane e sequestrati 8 kg di hashish.

Il movimento di numerosi consumatori abituali di droga, aveva insospettito gli agenti della Squadra Mobile di Forlì che, coadiuvati dagli agenti di Rimini, hanno arrestato la scorsa settimana a Bellaria, in flagranza, un cittadino marocchino per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il giovane magrebino residente a San Mauro Pascoli, portava avanti una intensa attività di spaccio soprattutto tra Cesena a Rimini. Nel corso di prolungati servizi di osservazione sono stati monitorati la sua abitazione e i movimenti nelle aree vicine.

Proprio nel corso di uno spostamento a Bellaria, l’uomo è stato visto uscire da un immobile apparentemente a lui non riconducibile. La cosa ha insospettito i poliziotti che lo hanno controllato, provocando la sua reazione; l'uomo ha urlato il nome di una persona, dimenandosi e cercando di allontanarsi. Un comportamento che ha fatto pensare agli agenti che l’abitazione potesse fungere da deposito. Nel corso della perquisizione sono stati scoperti 80 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 8 kg, materiale per la pesatura e telefoni cellulari. Al dettaglio lo stupefacente avrebbe fruttato cifre intorno ai 100.000,00 euro. Il giovane è stato arrestato e ora, dopo la convalida, è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.

