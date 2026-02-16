EFFRAZIONE Colpo nel caveau BSM: "cassette di sicurezza violate", la banca invia raccomandate agli intestatari Ancora inibito l'accesso all'area caveau. Le indagini proseguono

Colpo nel caveau BSM: "cassette di sicurezza violate", la banca invia raccomandate agli intestatari.

Tiene, tuttora, banco nel Paese la vicenda dell'effrazione alcuni giorni fa nella sede centrale di Faetano della Banca di San Marino: dopo giorni di silenzio, utile con ogni probabilità alle indagini in corso da parte della Gendarmeria e del Tribunale sammarinese, ora stanno arrivando a diversi cittadini, per raccomandata, comunicazioni di BSM che attestano l'impossibilità di accedere all'area caveau e alle cassette di sicurezza; ingresso ugualmente inibito, dalle autorità competenti, anche al personale della banca.

Ad alcuni intestatari è stata, inoltre, confermata l'avvenuta violazione della propria cassetta di sicurezza, “nonostante – riporta la comunicazione – i sistemi di sicurezza adottati”.

Banca di San Marino si dice pronta a fornire ulteriori informazioni ai diretti interessati, "non appena l'accesso al caveau verrà ripristinato".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: