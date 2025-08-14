TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:06 San Marino Academy: dal Parma arriva in prestito Sara Iardino 15:18 Maxi sequestro di “droga del cannibale” a Bologna: il più grande quantitativo mai scoperto in Italia 14:17 Colpo notturno a Gualdicciolo: rubati contanti e attrezzi da lavoro 13:42 Vertice Trump-Putin: il 15 agosto alle 21:30 ora italiana 12:52 Un mese alla 18° edizione Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini 09:28 Giovane influencer del Riminese nei guai: contestata l'evasione di 300mila euro 07:40 Ferragosto, a San Marino musica, mostre e cibo della tradizione 07:10 L'idea di Scappini: "Tanta pazienza e niente calcoli" 06:45 In ferie, triplica chi si disconnette davvero. Manager italiani più attenti al work-life balance
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Colpo notturno a Gualdicciolo: rubati contanti e attrezzi da lavoro

Ladri in azione in Strada del Lavoro, indagini della Gendarmeria per risalire agli autori. Non si esclude l'utilizzo di targhe false

di Filippo Mariotti
14 ago 2025
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Furto nella zona industriale di Strada del Lavoro, a Gualdicciolo. Il colpo è avvenuto tra le 17 di mercoledì e le 7 di questa mattina. Ignoti, dopo aver forzato una porta, hanno prelevato banconote di piccolo taglio e monete custodite all’interno delle macchinette automatiche.

Una prima ricognizione aveva fatto pensare a un bottino limitato, ma un controllo più accurato da parte della proprietà ha rivelato anche la sparizione di trapani e avvitatori professionali.

Le indagini, affidate alla Gendarmeria, mirano a ricostruire con precisione le modalità del furto. Non si esclude che i responsabili si siano serviti di un veicolo con targhe false per agevolare la fuga. Le operazioni investigative sono tuttora in corso.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca