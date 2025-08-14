Colpo notturno a Gualdicciolo: rubati contanti e attrezzi da lavoro

Furto nella zona industriale di Strada del Lavoro, a Gualdicciolo. Il colpo è avvenuto tra le 17 di mercoledì e le 7 di questa mattina. Ignoti, dopo aver forzato una porta, hanno prelevato banconote di piccolo taglio e monete custodite all’interno delle macchinette automatiche.

Una prima ricognizione aveva fatto pensare a un bottino limitato, ma un controllo più accurato da parte della proprietà ha rivelato anche la sparizione di trapani e avvitatori professionali.

Le indagini, affidate alla Gendarmeria, mirano a ricostruire con precisione le modalità del furto. Non si esclude che i responsabili si siano serviti di un veicolo con targhe false per agevolare la fuga. Le operazioni investigative sono tuttora in corso.







