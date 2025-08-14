FURTO Colpo notturno a Gualdicciolo: rubati contanti e attrezzi da lavoro Ladri in azione in un'azienda in Strada del Lavoro, indagini della Gendarmeria per risalire agli autori. Non si esclude l'utilizzo di targhe false

Furto in un'azienda nella zona industriale di Strada del Lavoro, a Gualdicciolo. Il colpo è avvenuto tra le 17 di mercoledì e le 7 di questa mattina. Ignoti, dopo aver forzato una porta, hanno prelevato banconote di piccolo taglio e monete custodite all’interno delle macchinette automatiche.

Una prima ricognizione aveva fatto pensare a un bottino limitato, ma un controllo più accurato da parte della proprietà ha rivelato anche la sparizione di trapani e avvitatori professionali.

Le indagini, affidate alla Gendarmeria, mirano a ricostruire con precisione le modalità del furto. Non si esclude che i responsabili si siano serviti di un veicolo con targhe false per agevolare la fuga. Le operazioni investigative sono tuttora in corso.

