Colto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, alloggiava a San Marino

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un 30enne albanese per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un’operazione della Squadra Mobile, che ha intensificato i controlli sulla sicurezza. Gli investigatori hanno notato un’auto con un conducente sospetto che sostava in zona Colonnella. Dopo alcuni minuti, un altro uomo è salito a bordo e i due hanno scambiato un involucro e una banconota da 50 euro, segno evidente di una cessione di droga.

Bloccati e identificati, il 30enne albanese è stato trovato in possesso di 8 involucri di cocaina nascosti nelle parti intime, 700 euro in contante e un bilancino di precisione. Il secondo uomo, un 50enne riminese, aveva anch’egli un involucro di cocaina, confermando l’acquisto. In seguito alle indagini, è emerso che l’albanese aveva effettuato altre cessioni, anche a domicilio su richiesta tramite WhatsApp. La Mobile ha scoperto che alloggiava in un albergo di San Marino dove, grazie alla collaborazione con la Gendarmeria, ha scoperto materiale per il confezionamento della droga e 3.000 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo con rito direttissimo. Le indagini continuano.