Commissariamento Asset: Confuorti e Savorelli rinviati a giudizio La complessa vicenda procede per filoni e non esclude nuovi eclatanti sviluppi

Ci sono anche Confuorti e Savorelli tra i sette nuovi rinvii a giudizio relativo alla complessa vicenda giudiziaria legata alle azioni degli ex vertici di Banca Centrale nell'ambito del commissariamento prima e della liquidazione coatta poi di Asset Banca. Un procedimento tornato in istruttoria fin dallo scorso giugno, dopo la parziale archiviazione e la successiva impugnazione della vicenda che sta procedendo divisa in diversi filoni di fascicoli. In questo stralcio vengono rinviati a giudizio anche Francesco Confuorti, ritenuto da molti il “regista esterno” dell'operazione titoli e che non figurava nell'elenco dell'allora decreto Morsiani. Proprio ieri il movimento Rete aveva fatto il suo nome nel corso di una conferenza, che metteva sotto la lente la storia finanziaria degli ultimi 20 anni raccontata nella Commissione d'Inchiesta sulle crisi bancarie, augurandosi che venisse chiamato a rispondere “delle sue interferenze in questo Paese”.

Andrà a processo dunque, in un filone che vede coinvolto come si diceva Lorenzo Savorelli, ex direttore generale della Banca Centrale. Quest'ultimo insieme ai membri del Coordinamento di Vigilanza Mirella Sommella, Filippo Siotto e Ugo Granata deve rispondere dell'abuso di potere che avrebbe causato il danno di sottrarre la società all'amministrazione degli organi nominati dall'assemblea dei soci. Agli ex vertici di BCSM è contesta anche l'amministrazione infedele e, insieme a Francesco Confuorti, Daniele Guidi e Roberto Venturini, liquidatore di Asset, l'interesse privato in atti d'ufficio.

In un altro filone dello stesso fascicolo figurano tra i rinviati a giudizio Roberto Moretti, ex direttore di BCSM, Raffaelle Mazzeo e Ugo Granata del Coordinamento di vigilanza, che dovranno rispondere rispondere insieme a Daniele Guidi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Filone questo relativo alla liquidità concessa a Banca Cis, (tra il 2017 e 2018) da parte della Banca Centrale. Su altre figure di spicco del mondo bancario si stanno facendo ulteriori indagini, scaturite anche sia dalle denunce presentate da Sido Bonfatti nel processo di risoluzione di Banca Nazionale Sammarinese che dalla commissione d'inchiesta sulle banche. E non si escludono pertanto ulteriori sviluppi con nomi noti del mondo bancario sammarinese.

