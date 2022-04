Conclusa la pulizia delle mura storiche a San Marino da parte dei volontari di Bergamo

Corde, moschettoni e imbracature per calarsi lungo le mura del centro storico e pulire i punti più difficili da raggiungere. La squadra di volontari di Orobicambiente onlus, grazie a una collaborazione nata tra Bergamo e San Marino nell'ambito del volontariato, ha passato il fine settimana scorso a liberare da rovi e cespugli parte della cinta muraria patrimonio Unesco. "L'iniziativa ha una doppia valenza - spiega Giuliana Barulli, direttore Dipartimento Territorio e Ambiente -: da una parte il volontariato e una collaborazione con Orobicambiente, dall'altro il progetto rientra nel programma di manutenzione e restauro delle mura storiche e delle fortificazioni, voluto dalla Segreteria al Territorio e all'Ambiente". Arriva il plauso all'operazione di pulizia anche da parte del segretario per il Territorio e l'Ambiente Stefano Canti: “Mi auguro sia l'inizio di un gemellaggio con Bergamo – commenta – per proseguire una collaborazione fruttuosa e avviare anche nel nostro territorio un volontariato specializzato nella manutenzione delle mura storiche”.

Nel video l'intervista a Giuliana Barulli, direttore Dipartimento Territorio e Ambiente