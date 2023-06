GIUDIZIARIA Condanna a 4 anni e 2 mesi e confisca di oltre 2,3 milioni di euro La difesa dell'imputata - una 74enne di Frosinone - ha preannunciato Appello

Condanna a 4 anni e 2 mesi e confisca di oltre 2,3 milioni di euro.

Ha già preannunciato appello la difesa di Giovanna D'Arpino – 74enne di Frosinone – che, come riporta il quotidiano “L'informazione”, è stata condannata per riciclaggio, a quattro anni e due mesi di prigionia. Il Giudice Simon Luca Morsiani ha anche disposto la confisca di 2,3 milioni di euro, più gli interessi. Il Pf aveva chiesto 5 anni e mezzo di prigionia, oltre alla confisca. La difesa, che ricorrerà in secondo grado, aveva chiesto l'assoluzione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: