Condannato a 2 anni e 3 mesi per lesioni continuate nei confronti della compagna

Così come richiesto dalla Procura Fiscale, un sammarinese è stato condannato a 2 anni 3 mesi di prigionia e a un anno e mezzo di interdizione, per lesioni personali continuate nei confronti della compagna, aggravate dalla relazione affettiva e di convivenza. Un caso di violenza di genere, riportato dal quotidiano “L'informazione”. L'imputato è stato anche condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, con una provvisionale, a titolo di anticipo, di 10 mila euro. Già preannunciato il ricorso in appello.

La difesa dell'uomo aveva chiesto l'assoluzione, sostenendo l'assenza di prove certe e descrivendo la relazione come fortemente conflittuale, con responsabilità reciproche, ma il Giudice Adriano Saldarelli, in primo grado, ha dato ragione alla donna e alla Procura del Fisco.









