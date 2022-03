Confine: la Libertà 'cancellata' dal "benvenuti nell'antica terra" [VIDEO]

È uno dei monumenti simbolo della Repubblica di San Marino, ma qualche buontempone ha pensato bene di eliminare le parole "della Libertà" per cui la scritta che campeggia sul portale di ingresso della Serenissima risulta semplicemente "Benvenuti nell'antica terra". Nessun atto di vandalismo, la scritta al Confine c'è, ma l'effetto ottico l'ha fatta scomparire. Nella notte, infatti, qualcuno è salito sulla passerella e ha verniciato con spray bianco le lettere, tanto che l'effetto, in pieno giorno, risulta di cancellatura. Ora spetterà alle telecamere installate al confine fare più chiarezza sull'episodio.

Se l'azione in sé non ha grande rilevanza, di tutt'altro peso il significato. Alludendo a una mancanza di libertà, valore e patrimonio di oltre 1700 anni di storia. Tanto da far tuonare sui social il Segretario all'Informazione: "Vergogna a chi si è permesso di sfregiare uno dei nostri principali simboli - posta Teodoro Lonfernini - L'antica terra della LIBERTÁ supererà anche questa ed andrà avanti nonostante queste mancanze di rispetto"