GIUDIZIARIA Coniugi accusati di furto: chiesta la scarcerazione Il procuratore del fisco si è opposto. Attesa entro 48 ore la decisione del giudice Saldarelli

Udienza di riesame, in mattinata, per i due giovani coniugi che si trovano in carcere dopo il fermo operato nei giorni scorsi dalla Gendarmeria, con l'accusa di aver compiuto alcuni furti in Repubblica. L'avvocato d'ufficio ha chiesto la revoca della misura cautelare. Il Pf si è opposto. Attesa entro 48 ore la decisione del giudice Saldarelli.

