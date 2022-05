Consolare: golf sammarinese in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco [VIDEO]

I Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti con due mezzi e sette unità, alle ore 21:15 del 1° maggio per l'incendio di una Golf targata San Marino. Le fiamme, contrariamente a quanto scritto in precedenza, si sono sviluppate mentre il mezzo era fermo lungo la consolare verso il Monte. Il proprietario, sui social, ha precisato che la vettura si trovava parcheggiata sulla stradina che costeggia la SS72 sotto il museo dell'aviazione. I vigili, in contatto anche con la Polizia Civile, sono intervenuti con un liquido schiumogeno, mentre l’auto era completamente avvolta dalle fiamme. Dopoché l'hanno messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Il video dell'intervento dei Vigili del Fuoco

Foto Gallery

