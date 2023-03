Consolare: tamponamento tra due vetture, senza gravi conseguenze [foto e video]

Incidente in tarda serata lungo la Statale 72. Erano circa le 19 quando due vetture si sono scontrate mentre viaggiavano sulla superstrada in direzione Rimini. Una Smart con targa italiana ha tamponato una Golf, anch'essa italiana, che la precedeva sulla corsia della Consolare. Una terza auto si è fermata a prestare aiuto. Sul posto il 118 che ha soccorso agli occupanti delle vetture; ferite lievi per i due conducenti. Sul posto la Polizia Stradale per regolare il traffico: gli agenti hanno chiuso una corsia, consentendo al flusso delle vetture di percorrere quella di sorpasso. Il tamponamento è avvenuto tra il semaforo del Globo e l'ex area Ghigi.

