TRIBUNALE Consulente esoterico truffò vedova sammarinese per quasi 3 milioni di euro Una vicenda con cifre da capogiro e forte valenza sociale. Il 'mago' ha patteggiato

Si è approfittato della fragilità emotiva di una donna di San Marino, rimasta vedova nel 2009, ed è arrivato a sottrarle 2 milioni 771mila 458 euro. Mago Christopher, al secolo Jeff Nicolas Friuli, 37 anni di Udine, in Italia è stato condannato in primo grado a 3 anni, un mese fa, per avere cercato di nascondere al fisco 590 mila euro, acquistando due Ferrari ed una Porsche.

Ma il caso di truffa in cui è imputato a San Marino ha un'altra valenza sociale, al di là delle cifre da capogiro destinate a fare da cassa di risonanza alla vicenda, finita in tribunale proprio per via delle segnalazioni ad Aif per quelle uscite ricorrenti e sostanziose - tra il 2015 ed il 2019- solo in parte giustificate da fatture, che descrivevano servizi “di assistenza morale e spirituale, mediante pratiche meditative”.

Lo strascico emotivo della vicenda evidente anche dal fatto che la donna vittima della truffa, non si è nemmeno costituita parte civile. Il caso si sarebbe prescritto a settembre: il presunto consulente esoterico ha patteggiato 8 mesi- con pena sospesa- ed una multa da 600 euro.

