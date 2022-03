COVID Contagi in crescita: a San Marino 263 positivi attivi, in Italia casi in aumento del 3,5% in una settimana

Contagi in crescita: a San Marino 263 positivi attivi, in Italia casi in aumento del 3,5% in una settimana.

In Repubblica continua la lieve crescita dei casi: 35 nelle ultime 24 ore, per un totale di 263 positivi attivi. 28 le guarigioni. Stabile la situazione in ospedale dove resta una sola persona ricoverata in area medica, nessuno in terapia intensiva.

In Italia i positivi attivi scendono sotto la soglia del milione: un dato simile non si registrava dall'inizio dell'anno. Ieri i nuovi casi sono stati oltre 54mila e le vittime 136. Il tasso di positività è al 12%, mentre nell'ultima settimana la curva dei contagi è cresciuta del 3,5%. Continua invece il calo dei ricoveri: in terapia intensiva 545 persone, mentre i letti occupati nei reparti ordinari sono 8.414. L'indice Rt torna a salire allo 0,83 dopo diverse settimane di discesa.

Secondo il monitoraggio settimanale della Cabina di regia l'incidenza è di 510 casi ogni 100mila abitanti. Ieri le vaccinazioni sono state appena 70mila, segnando una frenata della campagna vaccinale: sono 4,6 milioni gli italiani senza alcuna dose, di cui 1,2 milioni over 50. L'84% della popolazione ha concluso il ciclo primario, il 64% ha fatto anche la dose booster.

E proprio oggi, due anni fa, l'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarava il Coronavirus pandemia, e non più epidemia.

Si avvicina intanto la fase di allentamento delle restrizioni anti-Covid: le regole saranno stabilite la prossima settimana, forse già martedì, fa sapere il Governo. Il sottosegretario alla Salute Costa annuncia che dall'1 aprile “non sarà più necessario il Super Green Pass per i locali all'aperto”. Mentre la Figc chiede a Speranza la capienza del 100% di pubblico per tifare l'Italia agli spareggi dei mondiali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: