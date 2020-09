PROCESSO Conto Mazzini: al via la seconda udienza di Appello

Al via al Concordia di Borgo Maggiore la seconda udienza di Appello del Processo Conto Mazzini. In apertura il Giudice Caprioli ha comunicato di aver respinto la richiesta degli imputati Roberti e Bruscoli di partecipare alle udienze in videoconferenza. Accolta invece la richiesta di stralciare la posizione di Baruca, per legittimo impedimento (motivi di salute). Dei 16 imputati, accusati a vario titolo di riciclaggio, associazione a delinquere e false comunicazioni, presenti all'udienza solo Fiorenzo Stolfi, Giovanni Lonfernini, Pier Marino Menicucci e Claudio Podeschi.



