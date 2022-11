Conto Mazzini, 'inammissibili' i ricorsi presentati in Terza Istanza

Conto Mazzini, 'inammissibili' i ricorsi presentati in Terza Istanza.

Il giudice Oliviero Mazza si è espresso, dopo l'udienza del 3 ottobre scorso sui ricorsi in Terza Istanza presentati dalle difese di Gian Luca Bruscoli e Nicola Tortorella, che ricorrevano in terzo grado per l'annullamento della condanna e dagli avvocati di Giuseppe Roberti, Claudio Podeschi, Pier Marino Mularoni, Pier Marino Menicucci, Gian Marco Marcucci, Luigi Moretti e Claudio Felici che chiedevano invece l'annullamento delle confische che sono state decise in Appello nonostante siano stati tutti assolti o prosciolti.

Il giudice ha ritenuto inammissibili i ricorsi relativi a sentenze passate in giudicato, prima dell’entrata a regime nell’ordinamento sammarinese del terzo grado di giudizio, e quindi con sentenza di secondo grado già definitive. L'ultima spiaggia, a questo punto, per i legali dei ricorrenti che chiedevano l'annullamento delle confische senza condanna, sarà il giudice dell'esecuzione. È lo stesso giudice Oliviero Mazza ad indicarne la strada: essendo il ricorso inammissibile in Terza Istanza per le ragioni appena spiegate, doglianze legate alla illegalità della pena o della misura di sicurezza, sarebbero questione deducibile davanti al giudice dell'esecuzione.

