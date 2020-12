Conto Mazzini, istanza di ricusazione del giudice depositata da Podeschi

Il 9 dicembre dovrebbero cominciare le arringhe difensive del processo d'Appello del Conto Mazzini, per gli imputati Stefanos Balafoutis e Claudio Podeschi. Quest'ultimo tuttavia ha depositato istanza di ricusazione nei confronti del Giudice d'Appello, Francesco Caprioli. I dubbi sull'imparzialità sul giudice comincerebbero dalla sua stessa nomina, vincolata al portare avanti il processo contro i 'mazziniani', si legge nell'istanza. Istanza che ripercorre le note vicende della mancata presa d'atto dei giudici d'appello a cui Caprioli vincolò il prosieguo del conto Mazzini, passando dallo scontro tra poteri che ne seguì, fino all' interesse – così si legge- del giudice ad adeguarsi, in vista di una riconferma che dovrebbe essere discussa dal Consiglio Giudiziario Plenario del prossimo aprile, alle pressioni della politica che chiede la condanna dei responsabili. Ora non resta che aspettare se l'istanza di astensione sia ritenuta ammissibile.

