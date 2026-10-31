GIUDIZIARIA Contraffazione tra Rimini e San Marino: chiesti oltre 37 anni di carcere per dieci imputati La Procura di Rimini sollecita anche sanzioni per tre società e confische milionarie. Al centro dell'inchiesta "Eden Brand" un presunto traffico di abbigliamento contraffatto tra Italia e Titano sfruttando le differenze nella registrazione nei due Stati

Oltre 37 anni di carcere complessivi per dieci imputati, sanzioni economiche per tre società e confische di beni per milioni di euro. Sono le richieste avanzate dalla Procura di Rimini al termine della requisitoria nel processo nato dall'operazione "Eden Brand", la maxi inchiesta della Guardia di Finanza sul presunto commercio di abbigliamento e accessori contraffatti, che nel 2019 aveva portato a due arresti domiciliari e a sequestri preventivi per circa 18 milioni di euro. Un'indagine che aveva coinvolto imprenditori e aziende operanti tra la Riviera romagnola e la Repubblica di San Marino.

Il pubblico ministero Paola Bonetti ha chiesto la condanna di dieci imputati, con pene che arrivano fino a sei anni e sei mesi di reclusione per il principale imprenditore coinvolto. Per un altro imputato la richiesta è di cinque anni e sei mesi, mentre per gli altri sono state sollecitate pene comprese, in diversi casi, tra i due e i tre anni. Per due posizioni la Procura ha invece chiesto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Le accuse contestate, a vario titolo, comprendono contraffazione di marchi, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari legati all'omessa dichiarazione dei redditi. Al centro del procedimento c'è un presunto sistema di produzione e commercializzazione su larga scala di capi d'abbigliamento e accessori recanti marchi di note aziende internazionali, tra cui Prada, Balenciaga, Adidas, Nike, Vans e Dior.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, gli imputati avrebbero sfruttato anche le differenze nella tutela e nella registrazione dei marchi tra Italia e San Marino per sviluppare un'attività commerciale capace di generare un consistente giro d'affari. In particolare, alcuni marchi già conosciuti a livello internazionale sarebbero stati registrati sul Titano, approfittando della loro mancata registrazione nel territorio sammarinese. Un meccanismo che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato utilizzato per produrre e distribuire articoli destinati al mercato italiano, anche attraverso canali di vendita regolari.

La vicenda affonda le radici nell'autunno del 2017, quando il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Rimini avviò le prime indagini sulla cosiddetta "filiera del falso". Nel febbraio 2018 scattò una vasta operazione che coinvolse oltre mille finanzieri, con centinaia di perquisizioni in Italia e accertamenti anche nella Repubblica di San Marino, grazie alla collaborazione delle autorità sammarinesi nell'ambito di una rogatoria internazionale.

Sul Titano furono individuati cinque capannoni industriali e una tipografia. Le operazioni portarono al sequestro di centinaia di migliaia di capi d'abbigliamento, accessori, macchinari e materiali destinati alla produzione. Complessivamente, secondo quanto comunicato all'epoca dalle Fiamme Gialle, furono sequestrati circa 500mila articoli ritenuti contraffatti, per un valore stimato superiore ai sei milioni di euro.

Una nuova fase dell'inchiesta arrivò il 23 maggio 2019, quando la Guardia di Finanza eseguì due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti imprenditori residenti nel Riminese, uno a Riccione e l'altro a Talamello. Per altri due imprenditori furono disposte misure interdittive dall'esercizio dell'attività professionale.

Nella stessa operazione vennero sottoposti a sequestro preventivo tre aziende, quote di cinque società, dodici immobili, un'imbarcazione e diversi rapporti finanziari, per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro. Durante le indagini erano inoltre stati individuati oltre 1,6 milioni di euro in contanti custoditi in cinque cassette di sicurezza presso istituti bancari italiani.

Secondo gli investigatori, il presunto sistema avrebbe consentito di immettere sul mercato prodotti con marchi riprodotti o modificati, talvolta commercializzati attraverso negozi e boutique i cui titolari non sarebbero stati consapevoli della presunta contraffazione. Le indagini avevano inizialmente coinvolto oltre 35 persone, tra imprenditori, collaboratori, commercianti e rivenditori.

Nell'attuale fase processuale, oltre alle pene detentive, la Procura ha chiesto sanzioni superiori a 25mila euro ciascuna per tre società coinvolte nella vicenda. Rilevante anche il capitolo delle confische, con la richiesta di acquisire beni immobili, disponibilità finanziarie, conti correnti e partecipazioni societarie per diversi milioni di euro. Tra i beni interessati figurano anche le somme in contanti rinvenute nelle cassette di sicurezza. L'accusa ha chiesto inoltre provvedimenti relativi alla pagina Instagram utilizzata, secondo gli inquirenti, per promuovere e commercializzare i prodotti.

Di segno opposto la posizione delle difese, rappresentate tra gli altri dagli avvocati Luca Greco, Stefano Brandina, Filippo Cocco e Piero Venturi, che contestano la ricostruzione accusatoria e sostengono la liceità delle attività commerciali svolte dai propri assistiti.

Secondo i legali, non si sarebbe trattato di una produzione finalizzata a ingannare gli acquirenti, ma della realizzazione di capi d'abbigliamento con marchi volutamente modificati, combinati o reinterpretati in chiave parodistica. Prodotti che, nella prospettiva difensiva, sarebbero stati chiaramente distinguibili dagli originali e non avrebbero quindi determinato alcun inganno nei confronti dei consumatori.

Dopo le richieste della Procura, il procedimento proseguirà con le arringhe difensive, previste per la fine di febbraio 2027. Successivamente la parola passerà al collegio giudicante, chiamato a pronunciarsi sulle responsabilità degli imputati e sulle richieste di confisca. Per tutti vale la presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.

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