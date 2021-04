Controlli a San Marino: 28 sanzioni nel weekend pasquale

Forte presenza dei tre corpi di polizia sul territorio nei weekend pasquale. Dal 3 al 5 aprile sono state 50 le pattuglie impegnate in specifici servizi di prevenzione. 28 le persone sanzionate; fra le contestazioni prevalenti, la mascherina sanitaria non indossata, la mobilità irregolare sul territorio e gli assembramenti. Nello stesso periodo sono state messe in atto 347 soste per controllare il passaggio di veicoli e persone dentro il territorio e sui confini di Stato. 128 infine le attività controllate, soprattutto, bar e ristoranti.