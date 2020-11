Controlli alle attività e corretto uso dei DPI: dai servizi della Guardia di Rocca non sono emerse irregolarità

Controlli Guardia di Rocca

Dall'entrata in vigore delle nuove regole previste nel Decreto Legge n. 193, i rigidi controlli anti-contagio dei corpi di polizia sammarinesi non si sono mai fermati. Il bilancio della Guardia di Rocca è positivo. 67 le verifiche compiute da fine ottobre ad oggi nelle attività di ristorazione e bar; 2 le palestre ispezionate.



Controlli eseguiti senza riscontrare nulla di irregolare. 68 in totale le persone identificate e di cui è stato accertato il corretto uso della mascherina in auto nell'ambito dei posti di controllo sui Confini di Stato. I militari hanno dunque registrato in generale comportamenti corretti e il sostanziale rispetto della normativa vigente da parte della popolazione.

Sul fronte delle attività interforze la Guardia di Rocca ha preso parte ai controlli oltre che nelle palestre, al mercato di Serravalle e nei Centri Commerciali.