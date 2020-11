Controlli anti-covid San Marino: 2 multe per utilizzo non corretto della mascherina

Controlli anti-covid San Marino: 2 multe per utilizzo non corretto della mascherina.

Prosegue l'attività di monitoraggio della Polizia Civile per garantire il rispetto delle normative anti-covid. Anche nell'ultima settimana i controlli si sono concentrati su attività economiche, automobilisti e aree pubbliche in prossimità di parchi e aree gioco.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



20 gli esercizi commerciali controllati. Sanzionate 2 persone per non aver indossato correttamente la mascherina sanitaria in luogo aperto al pubblico e per aver utilizzato una mascherina non omologata.

L'autorità segnala che la maggior parte delle attività economiche stanno seguendo le norme in vigore, mentre si registra maggiore inadempienza dai privati, che persistono nel non utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.



I più letti della settimana: