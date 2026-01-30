Controlli della GdR al confine di Dogana: verifiche sul trasporto di contanti La Guardia di Rocca ha identificato 80 persone e ispezionato 30 veicoli: nessuna violazione sui limiti di denaro.

Controlli della GdR al confine di Dogana: verifiche sul trasporto di contanti.

Doppio posto di controllo, nella serata di giovedì, da parte della Guardia di Rocca in prossimità del confine di Dogana. L’operazione era mirata a verificare il rispetto della normativa sul trasporto transfrontaliero di denaro contante, disciplinata dal Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141, che consente il trasferimento di somme non dichiarate fino a 10mila euro, in entrata o in uscita da San Marino.

Nel corso dei controlli sono state identificate 80 persone e ispezionati 30 veicoli. Non sono emerse violazioni relative alla normativa sul contante, confermando un quadro di sostanziale rispetto delle regole vigenti. Sono invece state riscontrate due irregolarità amministrative, entrambe per tassa di circolazione scaduta.

Un risultato che si inserisce nel solco di un trend consolidato negli ultimi 15 anni, durante i quali i controlli effettuati ai confini hanno evidenziato un elevato livello di conformità alle disposizioni in materia di movimenti transfrontalieri di denaro.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: