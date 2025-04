Controlli di Pasqua a Rimini: arrestati due ricercati e un uomo armato sul lungomare

In occasione delle festività pasquali, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo sul territorio riminese. Domenica, durante un posto di blocco, una pattuglia ha fermato un’autovettura con a bordo cinque persone. Dagli accertamenti è emerso che due degli occupanti, entrambi di circa 45 anni, risultavano ricercati a livello nazionale per scontare condanne rispettivamente di sei e cinque anni, legate ai reati di tentata rapina aggravata, furto aggravato e truffa. I due sono stati immediatamente trasferiti presso le Case Circondariali di Rimini e Forlì.

Sempre nella giornata di domenica, durante un servizio di pattugliamento nei pressi del lungomare di Rimini, le volanti sono intervenute per un uomo in evidente stato di ubriachezza. Alla vista degli agenti, l’individuo – armato di una lama con cui si era procurato ferite al braccio – ha dato in escandescenze. Gli agenti, dopo averlo bloccato, hanno accertato che l’uomo era già destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Rimini e di un ordine di custodia cautelare in carcere. È stato dunque associato alla Casa Circondariale di Rimini.