Controlli, interventi e arresti sulla riviera: un ferragosto intenso per Polizia Locale e Carabinieri

Un lungo fine settimana di Ferragosto, che non passerà alla storia come più tranquillo per Polizia e Carabinieri di Rimini e della riviera, impegnati un’imponente mobilitazione con attività mirate al controllo del territorio, alla sicurezza stradale e alla prevenzione di reati.

La Polizia Locale, nei quattro giorni compresi tra venerdì 14 e domenica 17 agosto, ha gestito 491 chiamate alla centrale radio, rilevato 38 incidenti stradali, effettuato 16 presidi statici, 10 servizi moto di primo intervento e 4 servizi serali con quad lungo l’arenile. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dello spaccio e della prostituzione su strada, con 11 verbalizzazioni per prostituzione, l’identificazione di 50 persone e 20 controlli sul gioco delle tre campanelle.

Sul fronte della circolazione stradale, la Polizia ha predisposto 12 postazioni di controllo, con circa 80 veicoli controllati e il ritiro di 8 patenti, tutte per guida in stato di ebbrezza. I controlli commerciali hanno coinvolto circa 30 attività, con sanzioni per vendita di alcol in vetro dopo le 22, occupazioni di suolo pubblico irregolari e pubblicità non conforme. Sono stati inoltre effettuati 2 verbali per commercio abusivo, con relativo sequestro di 160 bottiglie d’acqua e 74 di birra. L’attività di soccorso ha visto interventi per perdita di coscienza, difficoltà respiratorie e un principio di incendio sulla SS16.

Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri, con il supporto delle SIO del 6° Battaglione Toscana, ha intensificato la presenza nei luoghi di aggregazione giovanile e lungo la riviera, da Marina Centro a Miramare, Viserba e Bellaria Igea Marina. Sono state identificate oltre 420 persone e controllati circa 180 veicoli. I servizi hanno portato a numerose sanzioni al Codice della Strada, con 4 conducenti sorpresi in stato di ebbrezza, sequestri di armi da taglio a 3 giovani, e 7 segnalazioni alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, inclusi casi di cocaina e hashish. Tra questi, un ventenne albanese è stato deferito per spaccio nei pressi del lungomare.

Contro i reati predatori, un quarantenne italiano è stato denunciato per furto di generi alimentari e un ventenne nigeriano per ricettazione di una bicicletta rubata, restituita ai legittimi proprietari.

