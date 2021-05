Controlli rafforzati nella notte a San Marino, positivi i primi effetti del decreto Molte patenti ritirate, due interventi per rissa: nei prossimi giorni il bilancio

Controlli rafforzati nella notte a San Marino, positivi i primi effetti del decreto.

Gli effetti del decreto introdotto dal Congresso hanno avuti i primi risultati in questo fine settimana, ma per avere un quadro chiaro di quanto sia accaduto nella notte in Repubblica occorrerà attendere la giornata di domani, affinché i tre corpi di polizia possano incrociare i dati. Rafforzati i controlli, ai confini e sul territorio; più di 12 le pattuglie in servizio, anche con etilometro. Diverse le patenti ritirate dalle forze dell'ordine, che sono intervenute per l'avvio di due risse, una a Domagnano ed una a Borgo Maggiore, che non ha avuto conseguenze di rilevo. I controlli hanno riguardato non solo il rispetto del coprifuoco imposto a chi arrivava da fuori confine, ma anche il divieto di asporto di alcol in bottiglie di vetro. Piena sinergia tra Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca che hanno ringraziato i militi, impegnati in questo fine settimana a supporto dei Corpi di Polizia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: