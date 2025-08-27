Controlli stradali: oltre 240 veicoli verificati dalla Polizia Civile, ritirate 17 carte di circolazione

La Sezione Viabilità del Corpo della Polizia Civile ha svolto una serie di posti di controllo a carattere preventivo nelle giornate di giovedì 7, giovedì 14, giovedì 21 e sabato 23 agosto 2025, nell’ambito delle attività di vigilanza e sicurezza stradale rafforzate per il periodo estivo.

L’iniziativa, mirata a tutelare la sicurezza degli utenti della strada e a contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, si inserisce in un contesto caratterizzato da un aumento significativo della mobilità.

Nel corso dei servizi, gli agenti hanno:

controllato 243 veicoli ;

; identificato 273 persone ;

; accertato 31 infrazioni al Codice della Strada;

al Codice della Strada; ritirato 17 carte di circolazione (pneumatici usurati, fanali non funzionanti e revisione scaduta i principali motivi) e 5 patenti di guida ;

(pneumatici usurati, fanali non funzionanti e revisione scaduta i principali motivi) e ; sottoposto a fermo un motociclo privo di copertura assicurativa.

Durante i controlli è stato inoltre individuato un soggetto riconducibile a un gruppo dedito ad attività illecite.

La Polizia Civile ha confermato che analoghi servizi di prevenzione e vigilanza verranno predisposti anche nei prossimi mesi, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza pubblica e stradale.








