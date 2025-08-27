TV LIVE ·
Controlli stradali: oltre 240 veicoli verificati dalla Polizia Civile, ritirate 17 carte di circolazione

Intensificata la vigilanza sulla viabilità: ritirate 5 patenti, rilevate 31 infrazioni e fermato un motociclo senza assicurazione. Individuato anche un soggetto legato ad attività illecite.

27 ago 2025
La Sezione Viabilità del Corpo della Polizia Civile ha svolto una serie di posti di controllo a carattere preventivo nelle giornate di giovedì 7, giovedì 14, giovedì 21 e sabato 23 agosto 2025, nell’ambito delle attività di vigilanza e sicurezza stradale rafforzate per il periodo estivo.

L’iniziativa, mirata a tutelare la sicurezza degli utenti della strada e a contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, si inserisce in un contesto caratterizzato da un aumento significativo della mobilità.

Nel corso dei servizi, gli agenti hanno:

  • controllato 243 veicoli;
  • identificato 273 persone;
  • accertato 31 infrazioni al Codice della Strada;
  • ritirato 17 carte di circolazione (pneumatici usurati, fanali non funzionanti e revisione scaduta i principali motivi) e 5 patenti di guida;
  • sottoposto a fermo un motociclo privo di copertura assicurativa.

Durante i controlli è stato inoltre individuato un soggetto riconducibile a un gruppo dedito ad attività illecite.

La Polizia Civile ha confermato che analoghi servizi di prevenzione e vigilanza verranno predisposti anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica e stradale.




