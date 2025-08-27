SAN MARINO

Controlli stradali: oltre 240 veicoli verificati dalla Polizia Civile, ritirate 17 carte di circolazione

Intensificata la vigilanza sulla viabilità: ritirate 5 patenti, rilevate 31 infrazioni e fermato un motociclo senza assicurazione. Individuato anche un soggetto legato ad attività illecite.

La Sezione Viabilità del Corpo della Polizia Civile ha svolto una serie di posti di controllo a carattere preventivo nelle giornate di giovedì 7, giovedì 14, giovedì 21 e sabato 23 agosto 2025, nell’ambito delle attività di vigilanza e sicurezza stradale rafforzate per il periodo estivo.

L’iniziativa, mirata a tutelare la sicurezza degli utenti della strada e a contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, si inserisce in un contesto caratterizzato da un aumento significativo della mobilità.

Nel corso dei servizi, gli agenti hanno:

Durante i controlli è stato inoltre individuato un soggetto riconducibile a un gruppo dedito ad attività illecite.

La Polizia Civile ha confermato che analoghi servizi di prevenzione e vigilanza verranno predisposti anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica e stradale.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy