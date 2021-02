Contromano, danneggia sei auto in Città. Identificato il responsabile

Un episodio dai contorni ancora poco chiari, quello avvenuto in serata in via Tonnini, pieno centro di San Marino, a pochi passi dalla Porta del Paese. Una Audi, in contromano, ha sfrecciato lungo la via rovinando ben sei auto parcheggiate a sinistra e poi fuggendo. Sul posto una pattuglia della Gendarmeria per raccogliere le testimonianze e risalire al conducente. Distrazione o atto intenzionale? Secondo alcuni racconti, l'Audi avrebbe percorso la via per due volte. Nel giro di un paio d'ore gli agenti sono risaliti al responsabile. Ad aiutare nelle ricerche non solo il modello dell'auto ma anche le due cifre finali della targa segnalate da testimoni. L'uomo è stato raggiunto dai gendarmi a casa e ha ammesso il danno.