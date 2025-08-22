CASO NORD STREAM Convalidato l'arresto di Sehrii Kuznietzov, rinviata la decisione sul trasferimento in Germania L'avvocato difensore Luca Montebelli valuta il ricorso in Cassazione, contro la custodia cautelare.

Sehrii Kuznietzov, nell'udienza che ne ha convalidato l'arresto, di fronte alla Corte d'Appello di Bologna, ha negato ogni coinvolgimento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico e si è opposto anche al trasferimento in Germania da dove è partito il mandato d'arresto europeo, ordinato dalla Procura Federale. Per una decisione, sulla sua consegna alla giustizia tedesca, occorrerà attendere la prossima udienza della Corte d'Appello già fissata per il 3 settembre anche se per il difensore di Kuznietsov – l'avvocato riminese Luca Montebelli – potrebbe essere 'interlocutoria'. Il legale nel frattempo valuta anche la possibilità di ricorrere in Cassazione, dopo la convalida odierna della custodia cautelare.

L'ucraino, che resta recluso a Rimini nel Carcere dei Casetti, era stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì nel "Villaggio la Pescaccia" di San Clemente dove era in vacanza con la moglie e i due figli. A individuarlo i carabinieri di Misano, dopo una segnalazione del Servizio di cooperazione internazionale di polizia che aveva intercettato la sua presenza in Italia. L’uomo non ha opposto resistenza, mentre il suo alloggio e i dispositivi elettronici sono stati perquisiti e sequestrati.

Secondo la Procura federale tedesca, Kuznietzov avrebbe avuto un ruolo chiave nel sabotaggio dei Nord Stream 1 e 2 condotto da un commando via mare, utilizzando lo yacht a vela 'Andromeda' noleggiato nella città tedesca di Rostock, con documenti falsi. L’attentato distrusse tre delle quattro linee dei due gasdotti. Anche la Procura di Genova – secondo indiscrezioni di stampa - avrebbe chiesto verifiche sul conto di Kuznietsov collegandolo al sabotaggio di febbraio al largo di Savona contro la petroliera maltese Seajewel, sospettata di far parte della flotta ombra della Federazione Russa per il contrabbando di greggio. Un aspetto quest'ultimo che tuttavia – riferisce l'avvocato Montebelli - non compare negli atti utilizzati per la convalida dell'arresto.

