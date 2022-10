RIMINI Cordoglio in Repubblica per la scomparsa del 70enne sammarinese vittima dell' incidente SS16 Lunedì tragico: due morti e un ferito grave in un cappottamento sul tratto cesenate dell'E45

Cordoglio in Repubblica per la scomparsa del 70enne sammarinese vittima dell' incidente SS16.

È morto Marcello Valentini, il 70enne sammarinese residente a Borgo Maggiore e originario di Faetano, coinvolto nella tarda mattinata di lunedì in un incidente sulla Statale Adriatica a Rimini. Inutile il disperato trasporto in elisoccorso al Bufalini di Cesena; l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il sinistro è avvenuto attorno alle 12.30 all'altezza del ponte sul fiume Marecchia dove la sua Y10 si è scontrata frontalmente con una Dacia station wagon condotta da una donna di 49. L'ambulanza l'ha trasportata all'ospedale Infermi in codice di media gravità. La statale è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per i rilievi e la rimozione dei mezzi, con pesantissime ripercussioni sul traffico. Sul posto l'ambulanza del 118, la Polizia stradale di Rimini e i Vigili del Fuoco. La Gendarmeria è stata allertata dalle forze dell'ordine riminesi per avvertire i familiari. Sui social molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

Due morti e un ferito in condizioni molto gravi. È il pesante bilancio di un incidente stradale accaduto poco prima delle 14 sul tratto cesenate dell'E45. Secondo una prima parziale ricostruzione, una vettura con a bordo tre persone che procedeva sulla corsia nord, diretta verso Cesena, all'altezza dello svicolo di San Carlo, per cause ancora da chiarire, ha colpito violentemente il guard rail per poi cappottare più volte. Nulla da fare per due dei passeggeri, morti sul colpo. Il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Il terzo passeggero, una volta estratto dall'abitacolo semidistrutto dai Vigili del fuoco, è apparso subito in condizioni gravissime. Chiesto e ottenuto l'intervento dell'elicottero, il ferito è stato trasportato d'urgenza al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la polizia stradale per gli accertamenti di legge e per regolare il traffico. Temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ravenna, la E45 al km 216,200 a Ravenna.



