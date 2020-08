Coriano: perde il controllo della moto, è grave L'incidente ieri sera nella frazione Pian della Pieve

Grave incidente stradale ieri sera a Coriano, nella frazione di Pian della Pieve nei pressi dell'incrocio con la strada del Marano. Un motociclista, che stava percorrendo la strada in direzione mare, ha perso il controllo della sua Ktm mentre stava sorpassando alcune auto ed è finito sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. E' successo attorno alle 20.30. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, tanto che sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza da Bologna. Sul posto la Polizia Municipale, che per la durata dei rilievi ha chiuso in entrambi i sensi il tratto stradale. Il motociclista è ricoverato al Bufalini di Cesena.



