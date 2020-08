Coronavirus, a San Marino due nuovi casi. Impennata dei contagi in Italia In Europa preoccupano Francia, Spagna e Germania

Ci sono due nuovi contagi sul Titano e riguardano cittadine sammarinesi rientrate da un viaggio in Croazia. Salgono quindi a 5 gli attualmente positivi, mentre il totale dei casi da inizio epidemia è 704. 20 le quarantene attive.

In Emilia Romagna sono 76 i nuovi tamponi positivi, di cui 23 collegati a rientri fuori. Un solo decesso. In Italia mai così tanti contagi in un giorno dal 23 maggio: sono 642. In crescita anche i tamponi. 7 i decessi, mentre aumentano i pazienti in terapia intensiva. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

In Europa, la cancelliera tedesca Merkel si è detta contraria all'alleggerimento delle misure restrittive a causa anche del recente aumento dei contagi, mai così tanti da marzo. Il governo francese impone l’uso della mascherina sul posto di lavoro: nel Paese si registrano 2200 nuovi casi, in Spagna 2100.

Nel mondo oltre 22 milioni di casi. In Brasile 47mila nuovi contagi in un giorno. Negli Stati Uniti, c’è anche la riapertura dei casinò di Las Vegas a inizio giugno tra le probabili cause del ritorno dell’infezione da Covid-19 nel Paese. A dirlo uno studio commissionato dal sito ProPublica. Intanto entra nella corsa al vaccino anche Cuba, che a fine mese avvia la prima fase di test clinici.



