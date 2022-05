Coronavirus in Emilia-Romagna: calano i ricoverati, nessun decesso a Rimini

Dall'inizio della pandemia in Emilia-Romagna si sono registrati 1.449.920 casi di positività, 3578 in più rispetto a ieri. Su poco più di 18mila tamponi, il caso di positività è del 19,8%. Si abbassano i ricoverati in terapia intensiva con 31 casi (-2 rispetto a ieri) e in altri reparti sono 1193 (-24 rispetto a ieri), con nessun ricovero a Cesena. Il 97% dei nuovi casi positivi sono in isolamento a casa e non necessitano di cure ospedaliere. Purtroppo si registrano 16 decessi, nessuno nelle province di Rimini, Parma e Imola. Continua la campagna vaccinale anti covid, arrivando oggi al 94,3% di popolazione over 12 a completare il ciclo vaccinale.

In Italia la fondazione Gimbe avverte: “Calano i nuovi casi, ma anche i tamponi (del 23%). Le quarte dosi vanno a rilento, rischioso aspettare l'autunno”. Intanto in Corea del Nord, il leader Kim Jong-un ha ordinato il lockdown per tutto il Paese dopo la rilevazione del primo caso di Covid-19.