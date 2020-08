Coronavirus: in Italia dimezzata l'età media dei contagiati. In Europa preoccupano Francia, Spagna e Germania. A Wall Street, invece, S&P segna il suo record storico

Coronavirus: in Italia dimezzata l'età media dei contagiati. In Europa preoccupano Francia, Spagna e Germania. A Wall Street, invece, S&P segna il suo record storico.

Dimezzata in Italia l’età media delle persone contagiate dal Coronavirus, che nel giro di qualche mese è arrivata a 35 anni. Ieri è risalito il numero dei contagi, 403, così come è aumentato il numero di tamponi dopo le festività. Stabile il numero di vittime, 5.

In Europa preoccupano i vicini, con i 1510 nuovi casi della Germania, mai così tanti da marzo. E poi gli oltre 2200 della Francia, dove da settembre diventa obbligatoria la mascherina in quasi tutti i luoghi di lavoro. E poi la Spagna che registra più di 2100 contagi in una giornata.

Negli Stati Uniti, nonostante i 5 milioni e mezzo di casi confermati, a Wall Street Standard & Poor 500 segna il suo record storico, toccando i 3395 punti. Lo scostamento dell’azionario dalla realtà macroeconomica e sanitaria sottostante è dovuto alle misure di stimolo monetario e fiscale senza precedenti adottate dal governo, oltre al fatto che l’indice newyorkese sia legato all’andamento di pochi colossi della tecnologia, che poco sono stati colpiti dal Covid.



I più letti della settimana: