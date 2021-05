SAN MARINO Corpi di Polizia: nel weekend controlli a tappeto. Oltre 100 veicoli fermati. Sanzioni di vario tipo Dopo le preoccupazioni espresse dalla cittadinanza, ed il recente decreto del Congresso di Stato, lo scorso fine settimana è trascorso senza significativi episodi di cronaca. Decisiva l'azione delle Forze dell'Ordine

Una risposta rapida, sinergica, efficace, quella dei Corpi di Polizia sammarinesi; resa possibile dalle misure introdotte dall'ultimo decreto in materia di ordine pubblico. Per verificarne il rispetto Gendameria, Polizia Civile e Guardia di Rocca operano congiuntamente, nei weekend, coordinate dalla Centrale Interforze; con 11 pattuglie in azione fra le 7 di sera e le 7 di mattina. E i risultati si sono visti, nello scorso fine settimana: oltre un centinaio i veicoli fermati. Ritirate 3 patenti: in due casi si trattava di guida in stato d'ebbrezza alcolica; nell'altro il conducente è risultato positivo all'uso di sostanza stupefacente.

Massima attenzione, com'era prevedibile, al rispetto del coprifuoco per i non residenti; dopo che nelle settimane precedenti gruppi di giovani erano rimasti in Repubblica nottate intere, destando un comprensibile allarme sociale. Ebbene una persona è già stata sanzionata, poiché si trovava in territorio dopo la mezzanotte. 6, poi, le confische effettuate per il trasporto di bevande alcoliche dopo le 22; elevate in questi casi multe di 1.000 euro. Massiccio l'impegno dei Corpi di Polizia. Controlli mirati ai confini, lungo le arterie principali e nei luoghi di maggiore aggregazione a Città, Borgo e Domagnano. Segnalato sabato notte l'avvio di risse, proprio in questi ultimi due Castelli; ma l'intervento tempestivo delle pattuglie ha riportato l'ordine, prima che la situazione degenerasse. L'attività interforze proseguirà anche nelle prossime settimane. Da Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca un ringraziamento ai Militi dei Corpi Volontari, per l'impegno profuso.

