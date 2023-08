Correntisti truffati da ex responsabile di filiale di Banca di San Marino, presentata denuncia anche sul Titano

Il caso è quello già noto del raggiro per diversi milioni di euro – tramite una sorta di schema Ponzi - ai danni di una ventina di persone, per la maggior parte residenti nella provincia di Rimini, da parte di un ex responsabile della filiale di Gualdicciolo di Banca di San Marino. La novità è che sulla vicenda, lunedì, è stato presentato un esposto anche in Cancelleria Penale, presso il Tribunale Unico di San Marino. I fatti sono ricostruiti in maniera dettagliata nella denuncia alla procura riminese, che ricostruisce la storia di fiducia tradita, quella di chi (a partire dal 2008) aveva affidato i risparmi di una vita al promotore finanziario – un 55enne di Rimini- e che si era ritrovato con conti in rosso e patrimoni polverizzati. A San Marino l'autorità giudiziaria sarà chiamata a verificare, tra le altre cose, eventuali profili di responsabilità della banca e che fine abbia fatto il denaro. Da parte sua Banca di San Marino promette massima collaborazione per chiarire i contorni di questa “spiacevole vicenda”, “il potenziamento del sistema dei controlli interni, anche a tutela dei risparmiatori - commenta il neo Presidente di Banca di San Marino, Raffaele Bruni- è una delle priorità della nuova governance”.

