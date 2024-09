ALERT Corsi gratuiti del 'Ministero' dell'Istruzione di San Marino sui social: possibile truffa Si rischia di venire derubati dei propri dati. L'invito è di non aprire il link

Una pubblicità sponsorizzata che, scrollando facebook, potrebbe aver attirato la vostra attenzione: parla di 'corsi on line gratuiti' organizzati da un fantomatico 'Ministero dell'Istruzione' di San Marino. Con tanto di stemma del Titano ad avvalorare la pubblicità. Si tratta di corsi per tutte le età, al termine dei quali è possibile - si legge - 'ricevere un certificato e una opportunità di lavoro'. Sponsorizzati dalla 'Employement Services-nz-1'

Poi l'invito, "Clicca per partecipare online gratuito". Peccato che la Segreteria alla Pubblica Istruzione, da noi contattata, non abbia mai attivato questi corsi. Quindi potrebbe trattarsi di una delle tante truffe sulla rete. Per cui, cliccando, si rischia di venire derubati dei propri dati. L'invito è di non aprire il link.

