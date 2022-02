CRUSCOTTO ISS Covid San Marino: 62 positivi, si registra una nuova vittima

Il Cruscotto dell'Istituto di Sicurezza sociale informa della nuova vittima a San Marino da inizio pandemia, si tratta della 110ma, una donna di 75 anni risultata positiva al Covid. Nelle ultime 24 ore 42 nuove guarigioni, contro i 62 nuovi casi. I positivi attivi si alzano solo leggermente: 929 in totale. Sono in discesa i ricoveri all'Ospedale, 13 pazienti di cui stabili i 4 in Terapia Intensiva. Nel pomeriggio si terrà la consueta riunione del giovedì del Gruppo per le Emergenze: verrà fatto il punto sull'andamento dell'ultima settimana, dal quale scaturiranno eventuali indicazioni al Governo.

Si va verso un graduale allentamento del green pass in Italia, si prevede già da marzo, “partendo dai luoghi all'aperto", ha spiegato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa secondo il quale "il Campionato di calcio finirà con gli stadi pieni". Contagi in netta flessione: nelle ultime due settimane, -27,9%. Un calo dovuto alla minore circolazione del virus e alla riduzione dei tamponi: -15,5%. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe secondo il quale l'85,4% ha ricevuto almeno una dose e l'82% ha completato il ciclo. Sono ancora 7 milioni i non vaccinati. La copertura delle terze dosi è all'83,5%. Intanto l'Aifa annuncia l'arrivo del vaccino Novavax il 24 febbraio. “Non ci sarà "una quarta dose ma un richiamo speriamo annuale" dice il direttore generale Magrini, "fraternizzeremo anche con quello".

