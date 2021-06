DATI IN MIGLIORAMENTO Covid: San Marino non registra novità, mentre l'Italia si prepara a togliere le mascherine Tra gli italiani c'è chi esulta per la decisione, e chi invece avrebbe preferito un po' più di prudenza

Nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore in Repubblica, sempre un positivo attualmente ricoverato in ospedale e 5091 casi di contagio totali. L'Italia nel frattempo esulta perché da lunedì 28 giugno cadrà l'obbligo delle mascherine all'aperto. Sarà comunque necessario averle sempre a portata di mano, dal momento che rimane il dovere di indossarle quando si utilizzano i mezzi pubblici o si entra in negozi. I dati sul contagi continuano a migliorare: i nuovi casi sono 835, contro i 495 di ieri, a fronte però di 192 mila tamponi, più del doppio di quelli fatti il 21 giugno: il tasso di positività cala dallo 0,6 allo 0,4%. Le terapie intensive calano ancora, portandosi a 362 posti occupati, i decessi sono 31. In Emilia Romagna i nuovi casi sono 44 su quasi 16mila tamponi effettuati, mentre la campagna vaccinale continua, con oltre 3,5 milioni di dosi somministrate. Di questi 44 casi, 1 solo è nella provincia di Rimini, in cui purtroppo, si registra uno dei due decessi di oggi in regione. L'altro è avvenuto a Parma. Scendono anche le terapie intensive, che passano da 37 a 34. E gli italiani si dividono sull'obbligo delle mascherine, tra chi è contento che venga tolto e chi invece pensa che sia troppo presto.

