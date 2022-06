Covid San Marino, sfiorati i 300 casi positivi

Covid San Marino, sfiorati i 300 casi positivi.

I dati aggiornati dell'ISS riportano un ulteriore aumento dei positivi in Repubblica. Sono 48 i nuovi casi attivi rispetto a ieri, arrivando a un totale di 299 positivi. Rimane una persona ricoverata nel reparto Covid, nessuno in terapia intensiva. 298 invece i malati seguiti a casa. Non si registra fortunatamente alcun decesso.

