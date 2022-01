Covid San Marino: un centinaio i bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinati

Si conta la 108esima vittima per cause legate al Covid a San Marino, è una donna di 92 anni come si evince dall'aggiornamento dell'Iss. Balza agli occhi il forte decremento dei ricoverati: venerdì ne risultavano 12, oggi sono sei, di cui due nel reparto di Terapia intensiva. Nel fine settimana calano anche i positivi attivi: a oggi se ne contano 1586, 98 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Nel weekend i nuovi casi registrati sono complessivamente 320. Altissimo il numero delle guarigioni: 416.

Novità sul fronte tamponi: sono stati attivati due nuovi punti “drive through” al Tiro a Volo di Galazzano, in via dei Giacinti 24, attivo da oggi, e al piano -3 del Centro Commerciale Azzurro, in funzione da domenica scorsa con la possibilità di prenotare tramite l'app “Infila”, realizzata gratuitamente da un'azienda sammarinese. Il punto di Galazzano – riferisce l'Iss – di fatto “sostituisce quello all'Ospedale”, in modo da decongestionare il traffico in quell'area. Per quanto riguarda un primo bilancio dei tamponi effettuati nelle farmacie: da ottobre a fine dicembre 2021 sono stati eseguiti 3458 tamponi, rilevando 56 positività. "Facciamo i tamponi grazie al personale che si è offerto di farli fuori dall'orario di lavoro - spiega Rossano Riccardi, Direttore dell'Uoc di Farmaceutica -. La richiesta è sempre stata alta. I numeri sono in crescita e per questo abbiamo cambiato alcune delle sedi destinate al prelievo tamponi, ubicandole dove più opportuno".

A San Marino oggi sono stati vaccinati altri 20 bambini tra i 5 e gli 11 anni, che sommati agli 80 della prima giornata, portano il totale a un centinaio. In Italia è stata superata la soglia del milione. L'invito a sottoporsi alla somministrazione del siero arriva anche dalla Società italiana di pediatria, che lancia un grido d'allarme sui ricoveri dei bambini al di sotto degli 11 anni: “Sono triplicati nell'ultima settimana, in base ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità. La crescita del tasso di incidenza sta rallentando in tutte le fasce d'età tranne quella”.



Nel video l'intervista a Rossano Riccardi, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Farmaceutica