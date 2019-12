Criminal Minds, Bianchini assolto anche da ricettazione Lo ha deciso la corte d'Appello di Bologna. Era l'ultimo capo di imputazione a suo carico

Criminal Minds, Bianchini assolto anche da ricettazione.

Processo Criminal Minds, l'ex Patron della Karnak, Marco Bianchini, è stato assolto con formula piena dall'ultima imputazione rimasta a suo carico, la ricettazione. (Il tribunale di Rimini lo aveva già assolto infatti dall'accusa di riciclaggio nel maggio del 2017). Lo ha deciso la Corte d'Appello di Bologna nell'udienza dello scorso 21 novembre, in cui – come vi avevamo già dato conto- ha assolto Claudio Vitalucci, Roberto Fonti, Nicola Zaccheroni, Bruno Platone e Riccardo Ricciardi. Un vero e proprio 'colpo di spugna' sull'inchiesta della Guardia di finanza di Rimini. Vitalucci, Fonti e Zaccheroni erano stati condannati in primo grado per estorsione nei confronti di Bianchini.



I più letti della settimana: