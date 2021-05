Criminal Minds, Bianchini assolto con formula piena, il legale: "Dopo 10 anni di processo profonde ripercussioni per la sua vita sociale ed aziendale"

Dopo quasi dieci anni e decine e decine di udienze si chiude la vicenda Criminal Minds. Il Tribunale di Rimini ha assolto con formula piena l'ex Presidente della Karnak Marco Bianchini e l’ex collaboratore Riccardo Ricciardi, dall’accusa di estorsione nei confronti di due ex dipendenti. L'imprenditore sammarinese nel 2012 venne arrestato nell'ambio della maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Rimini. Nell'ultima udienza, venerdì, il tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere per la gran parte degli imputati o perché già giudicati dalla giustizia sammarinese, o perché era scattata la prescrizione. Le due e condanne inflitte dai giudici riguardano due imputati che all'epoca dei fatti indossavano la divisa: l'allora maresciallo della Guardia di finanza, Enrico Nanna, per falso ideologico e Marco Massimi, ex poliziotto della questura di Rimini. Soddisfatto l'avvocato Giovanni Maio, che ha difeso Marco Bianchini dall'inizio. Il legale sottolinea l'importanza di avere concluso il processo con una assoluzione piena e sottolinea il peso delle conseguenze di questi 10 anni per il suo cliente da un punto di vista familiare, sociale ed aziendale.