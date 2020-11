Crocifisso "conteso", il 15 dicembre nuova udienza a Rimini Il giudice convoca Ministero Attività culturali

Questione crocifisso conteso tra Italia e San Marino. Una vicenda che, come vi avevamo anticipato, era vicina ad una conclusione. Il giudice di Rimini Benedetta Vitolo ha infatti fissato una nuova udienza, il 15 dicembre, per deliberare in camera di consiglio e convocato anche il Ministero per i beni e le attività culturali. Si avvicina pertanto la decisione in merito alla richiesta che venga restituito a chi si ritiene legittimo proprietario, Angelo Boccardelli, che l'avrebbe già promesso al duomo di Ascoli Piceno.

Per la Procura invece il presunto capolavoro di Michelangelo, attualmente a San Marino, deve tornare nelle disponibilità dello Stato Italiano. A suo tempo la Procura aveva chiesto un provvedimento di confisca, che la Cassazione ha annullato sulla base dei dubbi legati al valore reale del bene. L'altra grande incognita riguarda proprio il pregio artistico dell'oggetto conteso tra i due Stati, sul quale a questo punto spetterà agli esperti del Ministero pronunciarsi



