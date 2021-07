Cronaca: ubriaco e con una chiave inglese infastidiva i clienti di un bar, sammarinese arrestato Intensificati i controlli nel weekend nelle zone della movida

Stava dando fastidio ai clienti di un bar in viale Amerigo Vespucci il giovane sammarinese arrestato dalla polizia di Rimini ieri mattina per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, rifiuto di fornire le proprie generalità, violenza privata e porto abusivo di armi. Il 25enne era ubriaco e impugnava una chiave inglese. A chiamare le forze dell'ordine è stato il gestore del locale. Questo non ha evidentemente calmato il giovane che ha inveito contro gli agenti, danneggiato l'auto di servizio e colpito alla mano uno dei poliziotti che cercava di fermarlo. La chiave inglese è stata poi sequestrata e l'arresto convalidato: il sammarinese avrà l'obbligo di firma in attesa dell'udienza definitiva.

Nel frattempo, le autorità intensificano i controlli sul territorio visto soprattutto il weekend. A Riccione i carabinieri hanno arrestato due cittadini extracomunitari: un 22enne marocchino responsabile di una tentata estorsione ai danni di un turista romano e un 20enne della stessa nazionalità per rapina aggravata. In quest'ultimo caso, la vittima era un turista minorenne minacciato con un coltello per farsi consegnare lo smartphone e denaro. Sono alcuni degli interventi in un fine settimana di monitoraggio, soprattutto i maggiori centri di aggregazione, l'arenile, le passerelle e gli stabilimenti balneari.

