Da giorni non si hanno notizie della 56 enne che vive in una clinica di San Marino, appello dei famigliari

E' scomparsa da sei giorni e i famigliari hanno lanciato un appello per trovarla. Lo riporta il Corriere di Rimini. La riminese Cinzia Lucchi, 56 anni, vive in una clinica di San Marino, dalla quale è uscita qualche giorno fa per andare a trovare la sorella, nel quartiere Ina Casa di Rimini. Venerdì scorso, lasciata l'abitazione, non ha dato più notizie di sé. "Ad un certo punto - raccontano i famigliari al quotidiano- non l'abbiamo più vista". I parenti escludono che si possa essere allontanata di molto, dal momento che è senza soldi per questo hanno allertato le forze dell'ordine e lanciato un appello a chi dovesse incontrarla. Segnalazione che ha coinvolto anche il comando della Gendarmeria e la Centrale Operativa Interforze, per le ricerche in territorio.