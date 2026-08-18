Daini di Montecchio, lieto fine: rientrate nel recinto le due giovani femmine

Immagini di Carlo Valentini

Lieto fine per la fuga dei daini dal parco di Montecchio. Le due giovani femmine rimaste fuori dal recinto sono rientrate, dopo che altri due esemplari adulti erano già stati recuperati nella mattinata di lunedì.

I quattro animali erano usciti probabilmente nella notte tra domenica e lunedì attraverso un varco nella rete, sul cui danneggiamento sono in corso accertamenti. Le due giovani femmine erano probabilmente rimaste nei dintorni del parco, senza allontanarsi dalle madri.

La tranquillità mantenuta nell’area e la costante disponibilità di cibo hanno favorito il loro ritorno: gli animali sono entrati spontaneamente attraverso il cancello lasciato aperto proprio per consentirne il rientro. Grazie al costante lavoro dei volontari dell’Apas, tutti gli esemplari sono quindi nuovamente al sicuro nel recinto.







