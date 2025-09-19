Dall’oro sul ring al carcere: nuovo arresto a Riccione per l’ex campione di kickboxing

Torna nei guai Giuseppe De Domenico, 35 anni, ex campione europeo di kickboxing. L’atleta, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver compiuto una serie di furti tra hotel e ristoranti di Riccione e della zona sud di Rimini.



A incastrarlo sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza, il riconoscimento diretto da parte di alcune vittime e il ritrovamento in suo possesso di parte della refurtiva. Elementi ritenuti sufficienti dal giudice per disporre l’aggravamento della misura e il ritorno in cella. Solo pochi anni fa De Domenico era stato celebrato in città: nel 2018 aveva ricevuto un riconoscimento ufficiale dal Comune di Riccione per i suoi traguardi nella kickboxing e nella Muay Thai. Oggi, invece, il suo nome torna alla ribalta in un contesto ben diverso, quello delle cronache giudiziarie.









