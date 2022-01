BILANCIO 2021 Dalla Guardia di Rocca un bilancio sull'operatività 2021: 46 gli interventi per liti

Il Corpo della Guarda di Rocca traccia un bilancio dell'attività svolta durante tutto il 2021. Attività principale per il corpo è stato il controllo sul trasporto transfrontaliero di denaro contante, il controllo sulle merci in entrata, oltre ai consueti servizi di rappresentanza e vigilanza istituzionali.

In numeri l'attività di traduce in 5.469 ore di pattugliamento sul territorio, 2.447 persone controllate di cui 1.064 sono state sottoposte ad ispezioni mirate a contrastare il fenomeno del trasporto di denaro che hanno prodotto sanzioni per un importo di 1.075,50 €; 1 persona è stata arrestata per spaccio, 6 le segnalazioni di reato di violenza sulle donne; 148 Procedimenti Penali attivati. Tra i numeri che hanno caratterizzato l'operatività del 2021 in particolare 55 interventi per furto, 46 per liti e 39 per incidenti stradali. Le attività investigative sono scaturite da denunce sporte da cittadini.

